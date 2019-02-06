"أنصار الله" تعلن مقتل عسكريين سعوديين ويمنيين بهجوم على موقع في عسير

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© AP Photo / Hani Mohammed
وأضاف أن العملية الهجومية أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف العسكريين السعوديين واليمنيين وفرار آخرين رغم مساندة طيران التحالف لهم. وأشار إلى اغتنام "أنصار الله" أسلحة متنوعة خلال العملية.
وبوقت سابق من اليوم أعلنت الجماعة، عبر قناة "المسيرة" الناطقة باسمها، أن مقاتليها تمكنوا من قنص جنديين من القوة السودانية المشاركة في عمليات التحالف العسكري العربي الذي تقوده السعودية، في شمال صحراء مديرية ميدي بمحافظة حجة شمال غرب اليمن والمحاذية لقطاع جيزان جنوب غربي السعودية.
كما أكدت أن مقاتليها أعطبوا بصاروخ موجة جرافة للجيش اليمني في قرية شليلة جنوب جبل النار بمديرية حرض في حجة أيضا.
وينفذ التحالف العسكري العربي، منذ 26 آذار/ مارس 2015، عمليات لدعم قوات الجيش اليمني الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها حركة "أنصار الله" في كانون الثاني/يناير من العام ذاته.
وبفعل العمليات العسكرية، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية.
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