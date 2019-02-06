11 ألفا عادوا حتى اليوم... 150 مهجرا يعودون للرقة وريف دمشق من مخيمات الأردن

قال مراسل "سبوتنيك" في درعا: إن معظم العائدين اليوم يتحدرون من محافظات الرقة وحلب وريف درعا وريف دمشق ومن بين العائدين عشرات الشباب من المتخلفين عن خدمة العلم والذين تمت تسوية أوضاعهم.

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ونقل المراسل عن العقيد مازن غندور رئيس مركز هجرة نصيب تأكيده أن عدد السوريين المهجرين العائدين عبر معبر نصيب والذين كانوا يقيمون في المخيمات الأردنية تجاوز الـ 11000 شخص منذ بداية افتتاح المعبر قبل حوالي 3 أشهر حيث يشهد المعبر بشكل يومي عودة مستمرة للمهجرين بشكل إفرادي أو جماعي، لافتا إلى تقديم كافة التسهيلات اللازمة للعوائل المهجرة العائدة، وتسهيل عبورهم وتقديم الدعم اللازم لهم، كما تقوم الجهات المعنية في محافظة درعا بإرسال وسائط نقل لتقل العائلات العائدة وأمتعتها إلى مناطق سكنها المختلفة وتقديم كافة الاحتياجات لهم.

وعبروا عن شكرهم للسيد الرئيس بشار الأسد الذي أصدر العديد من مراسيم العفو لافتين إلى أنهم يملكون رغبة كبيرة واندفاعا في الالتحاق بصفوف الجيش العربي السوري والمشاركة في تطهير سورية مما تبقى بها من فلول الإرهابيين.

© Sputnik . Firas al-Ahmad عودة اللاجئين، النازحين، المهجرين،من مخيمات الأردن إلى الرقة وريف دمشق، سوريا

وكان معبر نصيب شهد يوم الأمس عودة نحو 50 شخصاً من المهجرين السوريين القادمين من المخيمات الأردنية.