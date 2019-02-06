توقعات #الطقس غدا.. #رياح مثيرة للأتربة وأمطار رعدية على عدة مناطق

صحيفة الخليج الالكترونية كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن أبرز المناطق والمحافظات المتأثرة برياح مثيرة للأتربة والغبار وأمطار رعدية يوم غدٍ الخميس. وأوضحت “الأرصاد” أن هذه المناطق ستشهد انخفاضاً في درجات الحرارة، يوم غدٍ الخميس 2019/02/07 في المملكة.

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