طمأن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الحلفاء يوم الأربعاء بأن انسحاب قوات بلاده من سوريا ”ليس نهاية معركة أمريكا“ وطالبهم بتجديد الالتزام بهدف إلحاق الهزيمة النهائية بتنظيم الدولة الإسلامية.
وقال بومبيو مخاطبا نحو 79 من شركاء التحالف، تجمعوا في واشنطن لبحث الخطوات المقبلة في الصراع في سوريا، إن الدولة الإسلامية لا تزال تمثل تهديدا.
وأضاف في تعليقات افتتاحية ”انسحاب القوات الأمريكية من سوريا ليس نهاية معركة أمريكا. سنواصل خوض المعركة إلى جانبكم... سحب القوات تغيير تكتيكي بصورة أساسية، وليس تغييرا في المهمة. إنه يمثل ببساطة مرحلة جديدة في معركة قديمة“.
كانت هذه تفاصيل خبر بومبيو يطمئن الحلفاء بالتزام أمريكا بشأن سوريا والعراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.