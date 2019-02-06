تركي الحمد يتعرض لحادث سير في مصر

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة علمت "سبق" أن الكاتب السعودي تركي الحمد تعرّض لإصابة جراء حادث سير أثناء حضوره معرض القاهرة الدولي للكتاب. وقالت المصادر: أجريت له عملية جراحية هناك، وتقرر نقله اليوم عبر طيران الإخلاء الطبي إلى العاصمة الرياض. وتوقعت المصادر مغادرة "الحمد" القاهرة في الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة.

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