شكرا لقرائتكم خبر عن بحيلة بسيطة.. مبرمج يسحب «مليون دولار» من ماكينات الصراف والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 -وكالات:

اكتشف مبرمج صيني ثغرة وحيلة بسيطة في ماكينات الصراف الآلي، مكّنته من سحب مليون دولار نقدًا.

ونشر موقع “ذا فيرج” التقني المتخصص، القصة الخاصة بالمبرمج الصيني “تشين تشي شنغ” (43 عامًا)، الذي تمكن من سحب أكثر من 7 ملايين يوان صيني (حوالي مليون دولار أمريكي) من ماكينات الصراف الآلي التي يشغلها صاحب العمل الخاص به.

وكان المبرمج الصيني يعمل لدى بنك “هواشيا” الصيني، واكتشف ثغرة بسيطة؛ لكنها مكّنته من جعل ماكينات الصراف الآلي “بوابة للمال المجاني” له.

وبرغم سحبه تلك المبالغ؛ فإن نظام البنك الصيني لم يسجل عمليات السحب، التي تم إجراؤها في منتصف الليل تقريبًا.

وأوضح الموقع أن الثغرة تكمن في أنه اكتشف أن نظام تشغيل ماكينات الصراف الآلي، يوجد به عطل في منتصف الليل تقريبًا، وعند سحب الأموال نقدًا تخرج الأموال، ولكن تظهر رسالة أن العملية “فشلت”، فلا تضاف العملية إلى الحساب.

وكرر تلك العملية مرات عديدة، حتى وصل المبلغ الذي سحبه أكبر من 7 ملايين يوان صيني.

وقال شنغ إنه بدأ في سحب الأموال في نوفمبر 2016، وحتى يناير 2017، وقام بأكثر من 1358 عملية سحب، دون أن يكتشف النظام المصرفي تلك العمليات.

ولكن البنك اكتشف تلك الثغرة بعدها من خلال مراجعة حساباته، وبالتحقيقات تم التوصل إليه.

وأشار الموقع التقني إلى أن البنك الصيني لم يكن يرغب في توجيه اتهامات جدية إلى المبرمج؛ خوفًا من الدعاية السيئة حول تلك الثغرة، وفضّل الاستعانة به من أجل إصلاح تلك الثغرة؛ خاصة أن المبرمج أعاد إليهم معظم النقود التي سحبها.

وفعليًّا طلب بنك “هواشيا” من الشرطة إسقاط الاتهامات عن المبرمج؛ زاعمًا أنه كان مجرد اختبار لأمن البنك، وأن المبرمج كان يحتفظ بالمال ليرده للبنك؛ لكن السلطات رفضت الأمر، ويقضي المبرمج حاليًا عقوبة السجن لعشر سنوات ونصف العام.

وكان مراهق أسترالي يدعى، دان سوندرز، قد كشف أيضاً في وقت سابق، ثغرة في ماكينات الصراف الآلي مكّنته من إنفاق 1.6 مليون دولار في 4 أشهر فقط.