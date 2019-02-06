دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper «الدفاع المدني» يحذر من «تقلبات جوية» بعدة مناطق

دعت المديرية العامة للدفاع المدني، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر؛ وفقًا لما ورد لها من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من استمرار التقلبات الجوية والحالة المطرية على أغلب مناطق المملكة من اليوم الأربعاء حتى يوم الإثنين 6/6/1440هـ الموافق 11/2/2019م.

وبيّنت المديرية أنها تتوقع -وفقًا لما ورد لها- بمشيئة الله تعالى، أن تتأثر المناطق التالية: (الرياض، مكة المكرمة، الحدود الشمالية، حائل، تبوك، القصيم، المدينة المنورة، المنطقة الشرقية، عسير، جازان، الجوف).

وأهابت المديرية بالمواطنين والمقيمين، عدم المخاطرة بأنفسهم وأسرهم بعبور الأودية أو التنزه في المناطق الخطرة، ودعتهم إلى الالتزام بتعليمات الدفاع المدني عبر وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة وعبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ حفاظًا على سلامتهم؛ متمنيًّا السلامة للجميع.

من جانبه؛ قال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الجوف النقيب عبدالرحمن بن عبدالعزيز الضويحي: «إن مديرية الدفاع المدني بالمنطقة تتابع مستجدات الحالة الجوية التي يتوقع أن تؤثر على أجواء عدد من مناطق السعودية»، منها منطقة الجوف التي يتوقع أن تكون بدايتها اعتبارًا من اليوم الأربعاء الموافق 1/6/1440هـ بمشيئة الله - ويتوقع أن يصاحبها هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة وتشمل - بأمر الله - ( سكاكا - دومة الجندل - القريات - طبرجل).

وأضاف الضويحي أن مديرية الدفاع المدني اتخذت الإجراءات الاحترازية كافة، والاستعداد والتهيؤ ورفع الجاهزية من خلال تطبيق الخطط المعدة؛ لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بالتنسيق مع الجهات المعنية بتنفيذ مهام وتدابير الدفاع المدني بناء على ما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية.

وأهاب الضويحي بالمواطنين والمقيمين الابتعاد عن مواقع الخطر أثناء هطول الأمطار والابتعاد عن مجاري السيول والأودية واتباع إرشادات السلامة وعدم المجازفة بالأرواح وضرورة اتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني من خلال موقعه الإلكتروني www.998.gov.sa على بوابة التوعية الوقائية وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي للاطلاع على جميع الإرشادات، التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات ومتابعة حالة الطقس أولًا بأول وما يصدر من تنبيهات وتحذيرات جوية على موقع هيئة الأرصاد بصفة مستمرة.