دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

حظيت خدمة البث المباشر المدفوعة +ESPN بمليوني إشتراك في فترة لم تتجازوز العام الواحد حيث تم إطلاقها من قبل شركة ديزني في إبريل 2018 لتمثل الشق الرياضي في خدماتها للبث المرئي، وتعني هذه الخدمة بتوفير عدد كبير من الأحداث والدوريات الرياضية المختلفة كالتنس والروغبي والكريكت ومئات الدوريات المحلية والدولية كما تحظى بموسوعة للأفلام الوثائقية في المجال الرياضي، فيما ستبث الخدمة 1425 حدث رياضي مباشرةً في عدد مختلف من الدوريات خلال شهر فبراير الجاري.

أما بالنسبة لخدمة +Disney الخاصة بالمحتوى الترفيهي لديزني فقد لمح المدير التنفيذي للشركة بوب ايجر خلال مؤتمر للمستثمرين على أن الشركة ستستغل كل أقسامها لإنتاج محتوى حصري لها لن يتم مشاركته مع خدمات البث الأخرى مثل نتفلكس التي أنهت عقدها معها كحاضنة لإنتجاتها السينمائية في أغسطس 2017، لتأكد أن كابتن مارفال سيكون هو أول الإصدارات الحصرية للخدمة، فيما ستحوي بالتأكيد على مسلسلاتها الخاصة بالإضافة للعروض التلفزيونية.

ولم يذكر ايجر أي معلومات حول الموعد الفعلي لإطلاق +Disney هل سيكون بالفعل في فترة نهاية العام الجاري كما تحدثت العديد من التقارير أم لا؛ كما لم يتطرق إلى التكلفة المترتبة على الاشتراكات الشهرية أو السنوية، فيما ترجح المعلومات أن الأمور ستصبح أوضح عقب حدث المستثمرين في 11 إبريل القادم.

لكن بشكل عام نجاح +ESPN وزيادة عدد المشتركين بشكل سريع خلال فترة قصيرة نسبياً يشير إلى أن +Disney ستحظى بإقبال كبير ولاسيما إذا ما قامت الشركة بعرض حزمة مشتركة لبث كلا الخدمتين معاً وقت إطلاقها للأخيرة.

التدوينة +ESPN تحصد مليوني اشتراك في أقل من عام و+Disney تحتفي بمحتوى حصري كامل ظهرت أولاً على عالم التقنية.