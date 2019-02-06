دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة شاومي تطلق هاتفها الجديد Mi MIX 3 في الإمارات بسعر يبدأ من 2,199 درهمًا

أعلنت شركة شاومي عن طرحها للهاتف الجديد Mi MIX 3 في دولة الإمارات، ويعتبر هذا الهاتف أحدث إصدارات سلسلتها الرائدة Mi MIX وسيأتي بسعر يبدأ من 2,199 درهمًا، حيث يتميز الهاتف الجديد بشاشة كبيرة بقياس 6.34 بوصة مع هيكل مصنوع من السيراميك بتصميم انزلاقي حاصل على براءة اختراع يشتمل على مغناطيسات نيوديميوم جرت معايرتها بعناية تامّة.

وتأتي شاشة الهاتف من نوع AMOLED عالية الدقة التي تنتجها سامسونج وبدقة 1080×2340 بكسل وتناسب 19:5:9، وهذه المرة تأتي الحواف أقل حول الشاشة من النسخ السابقة للسلسلة.

يتمتع الهاتف أيضًا بوجود معالج سنابدراغون 845 مع ذاكرة رام بسعة 6 جيجا بايت ومساحة تخزين داخلية 128 جيجابايت. كما يحتوي على كاميرا خلفية مزدوجة عالية الدقة بعدستين 12 ميجا بكسل تمكنت من تحقيق 108 نقطة على مقياس DxOMark ليكون الهاتف ضمن الأفضل في هذه الفئة، وتستطيع الكاميرا تسجيل فيديوهات بدقة 4K وكذلك 960 إطارًا في الثانية. كما يحتوي على كاميرا أمامية مزدوجة بدقة 24 ميجا بكسل و2 ميجا بكسل مع مستشعر من شركة سوني وقدرات ذكاء اصطناعي.

ولأول مرة قامت شاومي بإضافة زر جديد لمساعد قوقل بجانب الزر الأيسر للهاتف، مما يتيح للمستخدم فرصة التعامل مع المساعد الذكي بشكل أسرع. كما أضاف الهاتف دعم تقنية الشحن اللاسلكية Qi وبقوة 10 وات.

سيكون Mi MIX 3 متاح للشراء في متاجر Mi داخل الإمارات في مراكز التسوق برجمان وسيتي سنتر ديرة وسيتي سنتر الشارقة.

التدوينة شاومي تطلق هاتفها الجديد Mi MIX 3 في الإمارات بسعر يبدأ من 2,199 درهمًا ظهرت أولاً على عالم التقنية.