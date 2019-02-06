دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة سبوتيفاي تستحوذ على شركات بودكاست متخصصة على هامش خطة استثمارية بـ500 مليون دولار

لم يمضي سوى بضعة أيام عن حديثنا حول طموحات وأخر صفقات سبوتيفاي للتمدد في سوق البودكاست أو ما يعرف ” بالتدوين الصوتي” والاستحواذ على أكبر قدر ممكن من الشركات المعنية في هذا المجال، لتعلن لنا اليوم عن استحواذها الرسمي على شركة البودكاست الناشئة Gimlet Media بمبلغ يزيد عن 230 مليون دولار وفقاً لبعض التقارير، كما واستحوذت أيضاً على شركة Anchor المختصة بتزويد المدونين الصوتيين بالأدوات والبرامج اللازمة لإنشاء المحتوى ونشره.

وتطمح الشركة من عملية السيطرة أن تصبح في المقدمة سواء في إنشاء محتوى التسجيل والتدوين الصوتي وكذلك الصدارة كالمنصة الأولى والحاضنة الرائدة لمنشئي البودكاست، وعبر المدير التنفيذي دانيل إيك عن هذا النهج بقوله أن سبوتيفاي أصبحت ثاني أكبر منصة في هذا المجال خلال عامين فقط، موضحاً أن مستخدمي البودكاست يقضون وقت كبير في المنصة كما في سماع الموسيقى.

فيما من المرجح أن تعتمد سبوتيفاي هذه الاستراتيجية في الاستحواذ خلال العام الجاري في سبيل ضمان التوسع بالشكل الصحيح وفرض سيطرتها في هذا المجال، حيث تشير خطة الشركة إلى تخصيصها مبلغ 500 مليون دولار في للاستحواذات وتفعيل الشق الاستثماري للمنصة التي تتمتع حالياً 200 مليون مستخدم طامحةً في زيادة أعدادهم وبالتالي زيادة إيرادتها.

التدوينة سبوتيفاي تستحوذ على شركات بودكاست متخصصة على هامش خطة استثمارية بـ500 مليون دولار ظهرت أولاً على عالم التقنية.