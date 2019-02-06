شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل السعودى ورئيس وزراء ألبانيا يشهدان توقيع مذكرة تفاهم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ورئيس مجلس الوزراء بجمهورية ألبانيا آدي راما، اليوم الأربعاء، توقيع مذكرة تفاهم واتفاقيتين بين حكومة المملكة العربية السعودية، وحكومة جمهورية ألبانيا.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن توقيع مذكرة التفاهم تضمن التعاون في مجال السياحة، ووقعها من الجانب السعودي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أحمد بن عقيل الخطيب، ومن الجانب الألباني سفير جمهورية ألبانيا لدى المملكة سامي شيبا.
كما تم توقيع اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال، ووقعها من الجانب السعودي وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، ومن الجانب الألباني وزيرة الاقتصاد والمالية آنيلا داناي.
وتم توقيع اتفاقية تعاون في مجال الخدمات الجوية، وقعها من الجانب السعودي وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني نبيل بن محمد العمودي، ومن الجانب الألباني سفير جمهورية ألبانيا لدى المملكة سامي شيبا.
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