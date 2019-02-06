وزير المالية اللبنانى: أولوية الإصلاح الاقتصادى لقطاع الكهرباء وخفض عجز الموازنة

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير المالية اللبناني علي حسن خليل أن الإصلاحات التي تضمنها مشروع البيان الوزاري للحكومة الجديدة، والذي سيتم تقديمه فور الانتهاء منه وإقراره حكوميا إلى المجلس النيابي لنيل الثقة، تتماشى مع مقررات مؤتمر دعم الاقتصاد اللبناني (سيدر) مع إعطاء الأولوية لإصلاح قطاع الكهرباء، وخفض العجز في الموازنة، ورفع مستوى الإيرادات.

جاء ذلك خلال لقاء وزير المالية اللبناني بالمدير الإقليمي للبنك الدولي ساروج كومار جاه، حيث تم استعراض المشاريع المشتركة بين لبنان والبنك الدولي، لاسيما ما يتعلق بالحوكمة وإدارة العقارات ومشروع استحداث وظائف ومشروع الخدمات الصحية.

وأشار خليل إلى استعداد وزارة المالية لبدء المناقشات الخاصة بالموازنة العامة 2019، والتي يتم مراجعة أرقامها وبعض التفاصيل الخاصة بها وفق تطورات المرحلة الماضية.. ورحب بالمناقشات الحالية في اللجنة الوزارية لصياغة البيان الصادر عن الحكومة الجديدة، حول الجوانب الاقتصادية والمالية، مشددا على أن المهم التزام الأطراف عند الدخول في أرقام وإجراءات الموازنة، ليتسنى السير في مسار إصلاحي حقيقي.