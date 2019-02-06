برهم صالح: العراق اتخذ مسارا بالانفتاح في علاقاته عربيا وإقليميا ودوليا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس العراقي برهم صالح إن بلاده تحرص على إقامة علاقات فعالة مع إيطاليا ودول الاتحاد الأوربي، مشيرا إلى أن العراق اتخذت مسارًا بالانفتاح عربيًا وإقليميًا ودوليًا، وذلك بعد انتصاره على الإرهاب.

وأضاف صالح - في بيان أوردته قناة (الإخبارية) العراقية اليوم الأربعاء - أن تطور العلاقات بين البلدين يسهم في تعزيز آفاق التعاون المشترك بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين، لافتا إلى أن بلاده تحرص على إقامة علاقات فعالة وموسعة مع إيطاليا ودول الاتحاد الأوربي عامة.

وأشاد بمشاركة إيطاليا في التحالف الدولي ضد الإرهاب وتقديمها الإسناد للقوات الأمنية العراقية ومساهمتها في العديد من المشروعات الخدمية.

من جهته..جدد رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبيه كونتي دعم بلاده لجهود محاربة الإرهاب، ورغبتها الجادة في تعزيز التعاون الثنائي، معربا عن سعادته بزيارة العراق.

وكان الرئيس العراقي برهم صالح قد استقبل في قصر السلام ببغداد، صباح اليوم، رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي والوفد المرافق له.