الرئيس الفلسطيني يأمل انتخاب قيادة إسرائيلية تؤمن بالسلام

رام الله / قيس أبو سمرة / الخليج 365

عبّر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الأربعاء، عن أمله بانتخاب قيادة في "إسرائيل" تؤمن بالسلام مع الفلسطينيين.

وقال "عباس"، في كلمة خلال مؤتمر الإعلان عن تأسيس "منتدى الحرية والسلام الفلسطيني"، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، بحضور وفد إسرائيلي:" أرجو أن ينتج عن الانتخابات في إسرائيل من يريد السلام، ويمد يده للسلام، ويدنا ممدودة منذ زمن من أجل السلام".

وخاطب الحضور قائلا:" ما الذي يمنعنا مع اللقاء والتحدث، وأنا أقول لكم باسم الشعب الفلسطيني: أريد السلام، لا أريد الحرب".

وتابع:" عشنا معا في السابق سنوات طويلة بأمن وسلام ومحبة".

وشدّد على دعمه للمنتدى، وقال:" أنا معكم، أدعمكم من أجل السلام، ومن أجل أن تعيش الأجيال القادمة معا بأمن وسلام، وآمل أن تصبحوا سيول من البشر تقفون في وجه من يرفض السلام".

وخاطب الإسرائيليين قائلا:" هذا وطنكم، وهذا وطننا".

وتشهد إسرائيل، انتخابات عامة في التاسع من إبريل / نيسان المقبل؛ وتشير استطلاعات الرأي العام إلى تقدم الأحزاب اليمينية المتشددة، الرافضة لفكرة "حل الدولتين".

وتقول الاستطلاعات إن حزب "الليكود" اليميني، بزعامة بنيامين نتنياهو، رئيس الحكومة الحالية، سيحصل في الانتخابات المقبلة على المركز الأول، بنحو 30 مقعدا من مقاعد الكنيست ال 120.

وأكد الرئيس الفلسطيني خلال اللقاء، "نبذه للإرهاب أي كان"، وقال:" عقدنا اتفاقيات دولية لمحاربة الإرهاب، واتفاقيات مع إسرائيل، ولم نخل بها، لو أخلينا بالاتفاقيات لحل الخراب".

وبحسب البيان التأسيسي للمنتدى، المُشكّل بمبادرة من لجنة "التواصل مع المجتمع الإسرائيلي" (تتبع منظمة التحرير الفلسطينية)، فإنه يضم شخصيات وقيادات فلسطينية شغلوا أو يشغلون مناصب قيادية، وزارية، برلمانية، حزبية، أكاديمية، واقتصادية.

ويهدف "المنتدى" إلى "رفع خطاب السلام العادل واستحقاقاته، ويؤكد للعالم وللمجتمع الإسرائيلي أن الشعب الفلسطيني بقيادته السياسية يقف موقفا موحدا من أجل التوصل إلى اتفاق سلام شامل يقوم على (خيار) حل الدولتين".