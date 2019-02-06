المرصد_السوري: مليشيا الأسد تجدد قصف مناطق سريان الهدنة

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الخليج - واس
واصلت قوات النظام السوري اليوم خروقاتها لمناطق سريان الهدنة التركية الروسية .
وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان له أن قوات النظام السوري استهدفت مناطق في بلدة سكيك وقرية ترعي في القطاع الجنوبي من ريف إدلب.
وأشار إلى أن القصف طال مناطق مورك والصخر ومعركبة في القطاع الشمالي من ريف حماة، مما تسبب بوقوع أضرار مادية.
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