اليمن: اجتماعات #عمّان محورية حول اتفاق الأسرى والمعتقلين

الخليج - واس

وصف رئيس لجنة تبادل الأسرى والمعتقلين، عن الحكومة اليمنية، هادي هيج، اليوم، أن جولة اجتماعات اللجنة الإشرافية المعنية بمتابعة تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين والمختطفين والمخفيين قسراً، بين ممثلي الحكومة اليمنية ومليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، بالمحورية فيما يتعلق باتفاق الأسرى والمعتقلين.

وقال: في حالة التوصل إلى اتفاق في هذه الجولة التي تنتهي غداً الخميس، ستكون المرحلة التالية لوجستية تشمل عملية تنفيذ وتطبيق الاتفاق، مشيراً إلى قضايا تحاول المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تجاوزها في المفاوضات، منها مصير 4 قادة يمنيين أسرهم الحوثيون، وشملهم اتفاق الأمم المتحدة، يمتنع الحوثيون عن التصريح عن مصيرهم.

وأضاف “هيج”: الوفد الحكومي اليمني قدّم قائمة بنحو 9 آلاف أسير منهم 2600 مؤكداً أنهم أحياء، في وقت قدّم الحوثيون قائمة بنحو 7 آلاف أسير، واعترفوا بأن نحو 1300 منهم مؤكد أنهم أحياء، مبيناً أن الحكومة اليمنية ستتقدم بقائمة فيها نحو 5 آلاف اسم “غير مؤكد أنهم أحياء” للجنة المفقودين.

من جهتها، أكدت مسؤولة الإعلام والاتصال في مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن حنان البدوي، أن اجتماع بين ممثلي الحكومة اليمنية والحوثيين، شهد الاتفاق على بعض النقاط والاختلاف على نقاط أخرى، مؤكدةً سعي مكتب المبعوث الخاص إلى اليمن؛ لإيجاد أرضية مشتركة تسمح بتخطي العقبات والتمهيد لتنفيذ المراحل النهائية للاتفاق.

ومن المقرر أن تنتهي غداً الخميس اجتماعات اللجنة الإشرافية المعنية بمتابعة تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين والمختطفين والمخفيين قسراً، بين ممثلي الحكومة اليمنية ومليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

وتشمل هذه الاجتماعات مراجعة الجولة الأخيرة من الملاحظات، حول الإفادات الواردة على قوائم الأسرى التي قدمها الطرفان في وقت سابق الشهر الماضي.