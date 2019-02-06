مصرع شخص و4 إصابات إثر حادث تصادم بـ #مكة_المكرمة

صحيفة الخليج الالكترونية لقي شخص مصرعه، وأصيب أربعة آخرون بإصابات بليغة؛ إثر حادث مروري وقع على طريق الخواجات بمكة المكرمة. وتفصيلاً، تلقت الجهات الأمنية وفرق الهلال الأحمر صباح اليوم بلاغاً مفاده وجود حادث تصادم بين مركبتين إحداهما “جيب صالون” والأخرى “كامري”، عند مدخل هجرة آل رده على طريق الخواجات بمكة المكرمة.

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