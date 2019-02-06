انت الان تتابع عبد العال يكشف موعد إتاحة تقرير تعديل الدستور للنواب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

قال رئيس مجلس النواب علي عبد العال، إنه سيتم إتاحة تقرير اللجنة العامة لمجلس النواب بشأن مشروع تعديل الدستور، استنادًا إلى الطلب المقدم من 155 نائبا لجميع نواب البرلمان قبل 7 أيام على الأقل من الجلسة المحددة لمناقشته عملا بالفقرة 4 من مادة 134 من اللائحة الداخلية للبرلمان، مضيفًا خلال الجلسة، أن اللجنة العامة عقدت اجتماعين للنظر فى الطلب المقدم من 155 عضو -اكثر من خمس أعضاء البرلمان- بإضافة وحذف بعض مواد الدستور، وبحثت اللجنة مدى توافر الأحكام والشروط وفق المادة 226 من الدستور والفقرة الثانية من المادة 132 من اللائحة الداخلية للمجلس.

وأضاف عبد العال، أن الاجتماع الأول حضره أغلبية أعضاء اللجنة العامة، والاجتماع الثاني جميع أعضاء اللجنة، متابعًا: «بعض المناقشات المستفيضة انتهى الاجتماعين إلى توافر الشروط الدستورية والإجرائية في الطلب، ومن ثم وافق الأغلبية وبأكثر من ثلثي عدد أعضاء اللجنة العامة على مبدأ التعديل». وأشار