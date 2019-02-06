انت الان تتابع إسرائيل تخطط للاستيلاء على «ألف دونم» من أراضي القدس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
كشف رئيس لجنة الدفاع عن أراضي شرق القدس، بسام بحر، عن وجود مخطط إسرائيلي للاستيلاء على ما يزيد عن «ألف دونم» من الأراضي الزراعية تحوي أشجار زيتون إلى جانب منازل مملوكة لفلسطينيين في خلة عبد جنوب شرق القدس، موضحًا أن هدف المخطط هو ربط مستوطنات عبر شبكة طرق كمستوطنة كيدار ومعاليه أدوميم، مشيرًا إلى أن إعلان بلدية القدس عن المخطط الاستيطاني في شق طريق استيطاني من ملعب جامعة القدس في بلدة أبو ديس حتى مستوطنة معاليه أدوميم، وبالتالي الاستيلاء على أراضي خلة عبد والتي تعود ملكيتها لأهالي المنطقة.
وفي يناير الماضي، وافقت الحكومة الإسرائيلية على تخصيص نحو 1200 دونم لتوسيع مستوطنة «أفرات» في بيت لحم بالضفة الغربية وذلك استمرارا لسياساتها في تهويد الضفة الغربية وتوسيع المستوطنات التي يرفضها المجتمع الدولي ويعتبرها خارج إطار القانون وتعوق الوصول الى حل للقضية الفلسطينية، بحسب سبوتنيك. ويشكل
وفي يناير الماضي، وافقت الحكومة الإسرائيلية على تخصيص نحو 1200 دونم لتوسيع مستوطنة «أفرات» في بيت لحم بالضفة الغربية وذلك استمرارا لسياساتها في تهويد الضفة الغربية وتوسيع المستوطنات التي يرفضها المجتمع الدولي ويعتبرها خارج إطار القانون وتعوق الوصول الى حل للقضية الفلسطينية، بحسب سبوتنيك.
ويشكل الاستيطان الإسرائيلي واحدة من أكبر عقبات إحلال السلام وعثرة أمام المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وتؤكد الأمم المتحدة عدم مشروعية المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت اللجنة الرباعية الدولية لعملية السلام في الشرق الأوسط، في تقرير أصدرته مطلع يوليو 2016، أن مواصلة العنف والأعمال الإرهابية ضد المدنيين والأعمال الاستفزازية، بالإضافة إلى مواصلة سياسة الاستيطان، لا تتناسب قطعا مع التسوية السلمية للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي.
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