انت الان تتابع إسرائيل تخطط للاستيلاء على «ألف دونم» من أراضي القدس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

كشف رئيس لجنة الدفاع عن أراضي شرق القدس، بسام بحر، عن وجود مخطط إسرائيلي للاستيلاء على ما يزيد عن «ألف دونم» من الأراضي الزراعية تحوي أشجار زيتون إلى جانب منازل مملوكة لفلسطينيين في خلة عبد جنوب شرق القدس، موضحًا أن هدف المخطط هو ربط مستوطنات عبر شبكة طرق كمستوطنة كيدار ومعاليه أدوميم، مشيرًا إلى أن إعلان بلدية القدس عن المخطط الاستيطاني في شق طريق استيطاني من ملعب جامعة القدس في بلدة أبو ديس حتى مستوطنة معاليه أدوميم، وبالتالي الاستيلاء على أراضي خلة عبد والتي تعود ملكيتها لأهالي المنطقة.

وفي يناير الماضي، وافقت الحكومة الإسرائيلية على تخصيص نحو 1200 دونم لتوسيع مستوطنة «أفرات» في بيت لحم بالضفة الغربية وذلك استمرارا لسياساتها في تهويد الضفة الغربية وتوسيع المستوطنات التي يرفضها المجتمع الدولي ويعتبرها خارج إطار القانون وتعوق الوصول الى حل للقضية الفلسطينية، بحسب سبوتنيك. ويشكل