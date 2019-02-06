انت الان تتابع "زين" ترعى مُبادرة UCON البيئية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الشيخ عبدالله الصباح وفيصل الأستاذ يكرّمان وليد الخشتي على رعاية زين

أعلنت زين المزوّد الرائد للخدمات الرقمية في الكويت عن رعايتها البلاتينية لمعرض التصميم والإنشاء لمبنى الركاب 2 في مطار الكويت الدولي Project UCON، وهي المبادرة البيئية المُبتكرة التي تُسلّط الضوء على أهمية الحفاظ على البيئة من خلال التوعية بمفهوم إعادة التدوير، والتي تقام بالفترة من 6 – 13 فبراير الجاري في حديقة الشهيد تحت رعاية وحضور رئيس مجلس إدارة ومدير عام الهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله أحمد الحمود الصباح ومدير مشروع المطار الجديد (مبنى الركاب 2) في وزارة الأشغال فيصل الأستاذ.

وذكرت الشركة في بيان صحافي أن رعايتها البلاتينية لهذه المبادرة أتت تحت مظلّة استراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة اتجاه القطاع البيئي، والتي ترتكز على دعم مختلف المبادرات التي تخدم مجالات البيئة باعتبارها قضية بغاية الأهمية في حياة الجميع، حيث تسعى رسالة زين الاجتماعية إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية وتعزيز الإدراك بأهمية الوعي البيئي داخل المجتمع الذي تعمل فيه.

وبينت زين أن مبادرة Project UCON البيئية تضم مجموعة من الشركات المُشاركة في تصميم وإنشاء مشروع مبنى الركاب 2 في مطار الكويت الدولي، والذين قاموا بتصميم واستعراض العديد من الصروح المعمارية التي تم بنائها من مخلّفات المشروع في حديقة الشهيد، وذلك بهدف تسليط الضوء على مفهوم إعادة التدوير، حيث يعد مشروع مبنى الركاب 2 المشروع الاستراتيجي الأكبر في خطة دولة الكويت التنموية، بل ويُعد من الأكبر من نوعه على مستوى منطقة الشرق الأوسط، مما نتجت عنه كمية كبيرة من المُخلّفات الإنشائية، ولهذا ارتكزت فكرة المبادرة على التوعية بأهمية إعادة التدوير والحفاظ على البيئة من خلال إعادة تدوير مخلّفات مشروع بهذا الحجم.

وأضافت الشركة أن مُبادرة Project UCON قد شهدت تواجد الهيئة العامة للبيئة، والتي تعاونت معها زين من خلال دعمها لحملة "تسوى نحميها" التي نظّمتها الهيئة بهدف التعريف بقانون البيئة الجديد وتوعية المجتمع حول أهم الفقرات التي ينص عليها، وهي الحملة التي كان لها الأثر الكبير في رفع الوعي البيئي في المجتمع الكويتي، كما تواجد مشروع أمنية البيئي في مُبادرة Project UCON، وهو المشروع التي تفخر زين بشراكتها الاستراتيجية الممتدة معه لتوفير صناديق إعادة تدوير قناني المياه البلاستيكية وأغطيتها في كل دور من مباني زين الرئيسية الثلاث، وذلك لتشجيع الموظفين في كل دور على جمع أكبر قدر من القناني وتوعيتهم بأهمية الحفاظ على البيئة وتشجيعهم على إعادة التدوير.

وتحرص زين على المشاركة في مثل هذه المبادرات التي تُساهم بالتحفيز على العطاء وتشجيع الإقبال على الأنشطة التي تخدم المجتمع، وخاصةً تلك التي تعمل على رفع حالة الوعي بين جميع الفئات العمرية في المجتمع بأهمية الحفاظ على البيئة سواءً البرّية أو البحرية، وتحفيز روح العمل التطوعي، ونشر ثقافة المحافظة على البيئة من خلال دعم مثل هذه المبادرات.

يذكر أن زين تبذل جهوداً متواصلة لدعم القطاع البيئي، حيث تعتبر الشركة شريكاً استراتيجياً لفريق الغوص الكويتي التابع للمبرّة التطوعية البيئية لأكثر من 16 عاماً، وقامت بإهداء الفريق قارباً جديداً بالكامل، وهو مجهّز بجميع المعدات الأساسية ليتم استخدامه لإنجاز العمليات البحرية البيئية التي تشمل انتشال سفن وقوارب غارقة ورفع شباك صيد مهملة وصيانة المرابط البحرية ومراقبة ورصد الشعاب المرجانية ورفع المخلفات الضارة للبيئة البحرية وتنظيف السواحل والجزر وتوثيق البيئة البحرية وغيرها.

وأوضحت الشركة أنها تفخر بنجاح الشراكات الاستراتيجية التي تعقدها مع مختلف الجهات المعنية بالقطاع البيئي في الدولة، ومنها الجهات الحكومية كالهيئة العامة للبيئة وفريق الغوص الكويتي، بالإضافة إلى الجهات الخاصة والتطوعية، حيث لن تدّخر الشركة جُهداً للمساهمة في نشر الثقافة البيئية في المجتمع بأحدث الوسائل والطرق إلى جانب إشراك موظّفيها في مثل هذه الحملات والمبادرات.