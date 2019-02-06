شكرا لقرائتكم تدريبات مصرية - كويتية تتضمّن مكافحة الإرهاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة - «الحياة» | منذ 14 ساعة في 6 فبراير 2019 - اخر تحديث في 6 فبراير 2019 / 08:48

تواصل عناصر من القوات المسلحة المصرية والكويتية تنفيذ أنشطة وفاعليات التدريبات المشتركة «الصباح -1» و «اليرموك -4» بالتزامن في نطاق المياة الإقليمية والقواعد الجوية لدولة الكويت، إذ نفذت عناصر القوات البحرية العديد من التدريبات المسبقة للتدريب على حماية سفينة ذات شحنة مهمة بواسطة التشكيل البحري وتنفيذ تجارب المواصلات الإشارية والمناورات الملاحية والتدريب على التعاون في تدمير الوحدات البحرية المعادية كذلك تنفيذ حق الزيارة والتفتيش وأعمال البحث والإنقاذ وتنفيذ تشكيلات الإبحار نهاراً وليلاً والتدريب على الإمداد والتزود بالوقود بالبحر وتنفيذ رمايات بالأعيرة المختلفة على هدف سطحي بالبحر.



كما بدأت عناصر القوات الخاصة البحرية بعرض المعدات المشاركة في التدريب وعقد المحاضرات النظرية والعملية وتنفيذ الرمايات غير النمطية بالذخيرة الحية والتدريب على مكافحة الألغام وتنفيذ دوريات مشتركة للإغارة وتنفيذ المكمان والاستطلاع للأهداف المعادية.

وقال الناطق باسم الجيش المصري العقيد أركان حرب تامر الرفاعي إن عناصر قوات الدفاع الجوي عقدت محاضرات للتعارف والدمج بين القوات والتدريب على أنسب أساليب الاشتباك مع الأهداف الجوية المختلفة وأعمال القيادة والسيطرة والتدريب على الرمايات الأرضية باستخدام المقلدات واكتشاف الأهداف الجوية المعادية.

وقامت عناصر القوات الخاصة من الصاعقة والمظلات بتنظيم معرض للأسلحة والمعدات المشاركة في التدريب من الجانبين للتعرف على الخصائص القتالية وتوحيد المفاهيم كذلك التدريب على اقتحام المناطق المبنية ووسائل المواصلات وتحرير الرهائن وتنفيذ الرمايات من أوضاع الرمي المختلفة والتدريب على أعمال توجيه الطائرات المقاتلة بالليزر أثناء تنفيذ المهمات القتالية.

وتواصل عناصر القوات الجوية المشاركة في التدريب الجوي المشترك «اليرموك-4» عقد المحاضرات النظرية والعملية ومناقشات ما قبل الطيران والتدريب على تبادل الأطقم الفنية والهندسية والخبرات في صيانة وتجهيز المقاتلات قبل وبعد الإقلاع كذلك تنفيذ العديد من الطلعات المشتركة للدفاع والهجوم على الأهداف الحيوية ما يساهم في تنفيذ عمل جماعي مشترك بدقة وكفاءة عالية.

يأتي ذلك في الوقت الذي تستمر فيه القوات كافة في الإعداد والتجهيز لتنفيذ المراحل الختامية للتدريبات التي تشمل تنفيذ عملية إبرار بحري وتأمين رأس شاطئ وتطهير بؤرة إرهابية مسلحة بالتعاون الوثيق بين مختلف الأسلحة والتخصصات، بما يؤكد قدرة القوات المسلحة لكلا البلدين الشقيقين على مواجهة التحديات المشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة.