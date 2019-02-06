دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

© Tech World قدمت بواسطة

لطالما كان قلم S Pen من أبرز مزايا فئة Note الشهيرة من سامسونج والتي تملك الكثير من الجماهير على مستوى العالم حيث تحرص سامسونج على إضافة مزايا جديدة للقلم عاماً بعد عام.

في العالم الماضي اضافت سامسونج البلوتوث للقلم ليصبح المستخدم قادراً على استخدام القلم في التقاط صورة بالكاميرا او في فتح التطبيقات وحتى في العروض ولكن الخطوة المقبلة تبدو أكثر إثارة.

حيث حصلت سامسونج على براءة إختراع لقلم S Pen جديد يرتكز على أربع أشياء رئيسية هي مستشعر للكاميرا ونظام بصري للتكبير وزرين للتحكّم يبدو انها للتقريب والتبعيد في حال كانت قرائتي للمشهد صحيحة.

الفكرة الجديدة فنياً وتقنياً غير صعبة والدليل هو ظهور براءة الاختراع ولكن كيف سوف تستخدمها سامسونج ؟ هناك الكثير من الافكار سواء لسلسلة النوت او حتى لجهاز لوحي مع شاشة بلا اطراف يستخدم فيه القلم للكاميرا ونفس الحال مع اجهزة الكمبيوتر.

المصدر

التدوينة سامسونج تريد إضافة كاميرا لقلم S Pen الخاص بفئة النوت ظهرت أولاً على عالم التقنية.