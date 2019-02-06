شكرا لقرائتكم خبر عن موسكو تؤكد أولوية التسوية السياسية السورية وتسهيل عودة اللاجئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن ممثل وزارة الخارجية الروسية فى مكتب التمثيل لمقر التنسيق المشترك لعودة اللاجئين السوريين، إيجور تساريكوف، أن الخارجية الروسية ستواصل إعطاء الأولوية لمسألة التسوية السياسية فى سوريا، وتسهيل عودة اللاجئين السوريين والنازحين.

وقال تساريكوف- فى اجتماع مشترك لهيئة التنسيق المشترك الروسى السورى لعودة اللاجئين، حسبما أفادت قناة /روسيا اليوم/ الإخبارية، اليوم الأربعاء- "على المسار السياسى، نواصل العمل مع إيران وتركيا بالتنسيق مع الأطراف السورية والأمم المتحدة لإطلاق اللجنة الدستورية فى جنيف".

وأضاف ممثل الخارجية الروسية "استقبل وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف ووزير الدفاع سيرجى شويجو، يوم 21 يناير، جير بيدرسون، فى موسكو، المبعوث الخاص الجديد للأمين العام للأمم المتحدة بشأن سوريا، وتم التأكيد على العزم لتعزيز العملية السياسية التى يقوم بها ويقودها السوريون أنفسهم بمساعدة الأمم المتحدة، وتم الإعراب عن التزام متبادل لدعم التفاعل بين الدول الضامنة لـ "منصة أستانا" والأمم المتحدة من أجل التسوية السورية".

وتابع تساريكوف أن "هذا سيسمح فى قناعتنا بإطلاق عملية سياسية مستدامة على أساس قرار مجلس الأمن رقم 2254 وطبقًا لقرارات مؤتمر الحوار الوطنى السورى فى سوتشي".

وتتواصل الجهود الروسية لعودة اللاجئين والنازحين السوريين، حيث أنه وفقا للمركز الروسى لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين السوريين، يعود إلى سوريا يوميا ألف لاجئ.