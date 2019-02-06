شكرا لقرائتكم خبر عن نبيل أبو ردينة: تصريحات منافس نتنياهو حول الاستيطان مشجعة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى متحدث باسم الرئيس الفلسطينى محمود عباس ترحيبا حذرا اليوم الأربعاء بتصريحات أدلى بها أقرب منافس انتخابى لرئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، والتى أبدى فيها انفتاحه على إزالة مستوطنات من الضفة الغربية المحتلة فى المستقبل.
وقال نبيل أبو ردينة لرويترز إن تصريحات الجنرال السابق بينى جانتس عن التسوية مع الفلسطينيين مشجعة خاصة إذا تمسك برأيه فى حال نجاحه فى الانتخابات.
وقال جانتس فى تصريحاته لصحيفة إسرائيلية انه يعارض الهيمنة على شعب آخر، وأشار إلى أن إسرائيل قد تكرر إزالة المستوطنات كما فعلت فى قطاع غزة عام 2005.
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