شكرا لقرائتكم خبر عن 16 ألف دولار غرامات بحق أطفال أسرى فلسطينيين بسجن عوفر الإسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فرضت محاكم الاحتلال الإسرائيلي خلال شهر يناير الماضي أحكاما بالسجن الفعلي بحق عدد من الأسرى الفلسطينيين القاصرين القابعين في معتقل (عوفر)، إلى جانب فرض غرامات مالية باهظة وصل مجموعها إلى أكثر من 60 ألف شيكل، أي قرابة 16 ألفا و500 دولار، (الدولار يعادل 6ر3 شيكل).

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين - في تقرير صدر عنها اليوم الأربعاء - أنه خلال الشهر المنصرم تم إدخال 57 أسيرا طفلا إلى قسم الأسرى الأشبال في معتقل (عوفر)، 39 اعتقلوا من المنازل، و10 من الطرقات، و2 تم اعتقالهما على الحواجز العسكرية، وأسير واحد لعدم حيازته تصريحا، و5 فتية بعد استدعائهم".

وسجل من بين هؤلاء الأسرى الأشبال، الذين تم اعتقالهم خلال الشهر الماضي، أسير قاصر تم اعتقاله بعد إطلاق الرصاص عليه، و17 آخرون تعرضوا لاعتداءات همجية أثناء عملية اعتقالهم والتحقيق معهم في مراكز التوقيف الإسرائيلية.

وأشارت الهيئة، في تقريرها، الى أن عدد الأطفال المحكومين بذات الشهر 28 أسيرا، لافتة إلى أنه مازال هناك أسير قاصر (17 عاما) قيد الاعتقال الإداري من بلدة كفر عين قضاء مدينة رام الله.

جدير بالذكر أن عدد الأسرى الفلسطينين الأشبال القابعين حاليا في المعتقل يبلغ 123 طفلا.