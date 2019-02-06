إيطاليا تعلن مواصلتها برامج تدريب القوات الأمنية العراقية

بغداد (العراق) / عامر الحساني / الخليج 365
أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، الأربعاء، مواصلة بلاده لبرامج تدريب القوات الأمنية العراقية في المرحلة المقبلة.
جاء ذلك خلال لقاء جمعه مع نظيره العراقي عادل عبد المهدي في بغداد التي وصلها في وقت سابق من اليوم في إطار زيارة رسمية، تستمر يومين.
وقال كونتي بحسب بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء العراقي، إن "إيطاليا تدعم العراق في المجالات الاقتصادية والصحة والتعليم، وتعمل مع اليونسكو والبنك الدولي للتنقيب وحماية الآثار، إلى جانب برامج تدريب القوات الأمنية العراقية".
وأضاف أن "إيطاليا كانت وستبقى دائما الى جانب العراق وشعبه وسنكون معكم في مرحلة الاستقرار والإعمار".
بدوره، قال عبد المهدي إن الجانبين بحثا العلاقات وسبل زيادة التعاون في جميع المجالات وتفعيل اللجنة العراقية الإيطالية المشتركة، وجهود دعم الأمن والاستقرار في المنطقة.
وتشارك إيطاليا في التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم "داعش" الإرهابي.
وينتشر 1500 عسكري إيطالي في العراق، وتقول روما إن مهامهم مقتصرة على تدريب القوات العراقية، وتقديم المشورة.
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