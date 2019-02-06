غرامة_مرورية كبيرة لمستخدمي أجهزة كشف مواقع «ساهر»

صحيفة الخليج الالكترونية

علق رئيس لجنة السلامة المرورية بالشرقية الدكتور عبدالحميد المعجل، على تحرير إدارة مرور جدة مخالفة لأحد السائقين قيمتها 3000 ريال لاستخدامه أجهزة غير مصرحة، موضحًا أن بعض هذه الأجهزة تعمل كالرادار وترصد وتحدد مواقع تمركز «ساهر»، ليتمكن هؤلاء السائقون من تفادي رصد سرعتهم الزائدة.

وأضاف “المعجل”، أنه لا يوجد نص واضح في نظام المرور حيال حمل هذا النوع من الأجهزة، ولكن من تضبط لديه تحرر له مخالفه مرورية، وفقا لـ «مكة».

وقال مدير الإدارة العامة للمرور اللواء محمد البسامي للصحيفة إن بعض سائقي المركبات يركب أجهزة مثل الأجهزة المستخدمة في السيارات الأمنية.

وأوضح أن هناك مخالفات غرامتها 3000 تتمثل: