شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير لأهالي الجوف من أمطار وتقلبات جوية متوقعة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - أحمد الرمال:

أكد المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الجوف النقيب عبدالرحمن بن عبدالعزيز الضويحي أن مديرية الدفاع المدني بالمنطقة تتابع مستجدات الحالة الجوية التي يتوقع أن تؤثر على أجواء عدد من مناطق السعودية، منها منطقة الجوف التي يتوقع أن تكون بدايتها بدءاً من الْيَوْمَ الأربعاء الموافق ١٤٤٠/٦/١هـ بمشيئة الله – ويتوقع أن يصاحبها هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة وتشمل – بأمر الله – (سكاكا – دومة الجندل – القريات – طبرجل )

وأضاف أن مديرية الدفاع المدني اتخذت الإجراءات الاحترازية كافة، والاستعداد والتهيؤ ورفع الجاهزية من خلال تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بالتنسيق مع الجهات المعنية بتنفيذ مهام وتدابير الدفاع المدني بناء على ما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية.

وأهاب “الضويحي” بالمواطنين والمقيمين بالابتعاد عن مواقع الخطر أثناء هطول الأمطار والابتعاد عن مجاري السيول والأودية واتباع إرشادات السلامة وعدم المجازفة بالأرواح وضرورة اتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني من خلال موقعه الإلكتروني www.998.gov.sa على بوابة التوعية الوقائية وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي للإطلاع على جميع الإرشادات التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات ومتابعة حالة الطقس أول بأول وما يصدر من تنبيهات وتحذيرات جوية على موقع هيئة الأرصاد بصفة مستمرة.