أول عملية إطلاق ناجحة للصاروخ "أريان 5" في 2019

وضع صاروخ "أريان 5" قمري اتصالات اصطناعيين في المدار الثلاثاء، أحدهما ثمرة تعاون بين السعودية وقبرص واليونان، في أول عملية إطلاق ناجحة للصاروخ تنفّذ في 2019 من قاعدة كورو في جويانا الفرنسية.

وأُطلق الصاروخ من المركز الفضائي في كورو عند الساعة 18:01 من مساء الثلاثاء بالتوقيت المحلي (الساعة 21:01 بتوقيت جرينيتش) ووزنه الإجمالي 9 أطنان، وعلى متنه القمران "اتش اس-4/اس جي اس-1" و"جي اس ايه تي-31"، وفقا للعين الإخبارية.

و"اتش اس-4/اس جي اس-1" هو قمر اتصالات تابع للمؤسسة السعودية المعروفة بـ"مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية" وللمشغّل اليوناني القبرصي "هيلاس سات".

ومن شأنه أن يقدّم خدمات "إرسال تلفزيوني وإنترنت وتراسل هاتفي واتصالات آمنة" في الشرق الأوسط وجنوب أفريقيا وأوروبا، وفق ما جاء في البيان الصادر عن "أريان سبايس".

ويقدّر أن يبقى في الخدمة لأكثر من 15 سنة.

أما "جي اس ايه تي-31"، فهو قمر اتصالات من تصميم وكالة الفضاء الهندية وصنعها من شأنه تضييق الفجوة الرقمية في شبه القارة الهندية، وتتخطّى مدّة صلاحيته أيضا 15 عاما.

وهذه هي عملية الإطلاق الثالثة بعد المئة لصاروخ "أريان 5" من قاعدة كورو.

وكشفت "أريان جروب" عن نيّتها تنفيذ 4 عمليات إطلاق لصاروخ "أريان 5" سنة 2019.