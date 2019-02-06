جوجل تكشف عن أداة جديدة لمنع اختراق كلمات السر

احتفلت شركة جوجل، الثلاثاء، باليوم العالمي للإنترنت الآمن بإطلاق أداة أمنية جديدة أصبحت متوفرة الآن لجميع مستخدمي متصفح جوجل كروم Google Chrome، وفقا للعين الإخبارية.

وبحسب موقع "بي جي آر" الأمريكي، تفحص هذه الأداة الجديدة Password Checkup تركيبات اسم المستخدم وكلمة السر التي يستخدمها لتسجيل الدخول عبر خدمات الإنترنت المختلفة، وتحذر المستخدم ما إذا كانت بياناته قد تم اختراقها.

ووفقا للموقع، فإن الأداة الجديدة تخبر المستخدم بالتوقيت الذي يحتاج فيه إلى تغيير كلمة السر، لذا ينبغي على كل مستخدم لجوجل كروم أن ييثبّت الأداة الجديدة على الفور.

وبمجرد تثبيتها، تبدأ أداة Password Checkup بمراقبة كل عمليات الدخول الخاصة بك عبر الإنترنت، وتصدر تحذيرا بمجرد ملاحظتها لتطابق إيجابي مع بياناتك من قبل شخص آخر.

ولا ينبغي أن ينتابك القلق بشأن امتلاك جوجل لكلمات السر الخاصة بك حتى تجري عملية الفحص ضمن الأداة الجديدة؛ لأن فريق الأمن في جوجل يتعاون مع مشفرين في جامعة ستانفورد الأمريكية لضمان عدم معرفة جوجل لأسماء المستخدمين أو كلمات السر الخاصة بهم حتى لا يحدث انتهاك لقواعد خصوصية بيانات المستخدمين.