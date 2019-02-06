أ ش أ

صرح الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن السلطة الفلسطينية، تؤيد عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، وتتطلع للتوصل إلى هذا الهدف، بالتشاور بين الدول العربية.

ورداً على سؤال حول ما إذا كانت هناك زيارة مقررة إلى سوريا، قال “لا يوجد برنامج لزيارة قريبة لسوريا، ولكنني أتابع عن كثب ما يحدث فيها، خاصة أن نصف مليون لاجئ فلسطيني يعيشون فيها، ونحن نعمل مع الدولة السورية ووكالة غوث اللاجئين “الأونروا” على إعادة إعمار مخيم اليرموك، تمهيداً لإعادة المهجرين من المخيم إليه بأسرع وقت ممكن.

وفي سياق متصل بالقضية الفلسطينية، أكد عباس، موافقته المتكررة على دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لعقد لقاء ثلاثي في موسكو، ولفت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هو الذي يتهرب من اللقاءات في كل مرة – حد تعبيره -.

كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس الفلسطيني: نؤيد عودة سوريا إلى الجامعة العربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة أنباء أونا وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.