شكرا لقرائتكم خبر عن السلطان قابوس: سلطنة عمان حريصة على تعزيز الحوار بين الدول وتحقيق الأمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان، حرص السلطنة الدائم والمستمر على التعاون مع كافة الجهود المبذولة لتعزيز الحوار والتفاهم بين الدول وصولا لتحقيق الأمن والاستقرار لجميع الشعوب.

جاء ذلك خلال ترؤس السلطان قابوس اجتماع مجلس الوزراء العمانى مساء أمس. حيث جدد سلطان عمان المواقف الثابتة لسلطنة عُمان فى إطار استعراضه المستجدات والأوضاع المحلية والإقليمية والدولية.

على الصعيد الوطنى العمانى، أبدى السلطان قابوس ارتياحه لما تبذله الحكومة وسائر مؤسسات الدولة من جهود فى مواصلة مسيرة التنمية الشاملة بمعدلات نمو إيجابية حافظت على مستوى الخدمات الاجتماعية الأساسية للمواطنين فى كافة أرجاء البلاد، مع تنويع مصادر الدخل، ورفع مساهمة الإيرادات غير النفطية فى إجمالى الإيرادات العامة.

وأكد السلطان قابوس أهمية الخطط التنموية التي تعدها الحكومة ودورها فى إيجاد المزيد من مجالات الاستثمار وزيادة تعاون القطاع الخاص مع الحكومة فى كافة قطاعات العمل الوطنى.

كما أشار السلطان قابوس، إلى أهمية إنشاء المركز الوطنى للتشغيل والدور الذى سوف يضطلع به فى توفير فرص العمل لأبناء هذا البلد فى العديد من المجالات، وذلك بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، مؤكدا على أهمية تفعيل الجهاز الإدارى للدولة وتعزيزه لمواكبة المتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة.

وفى ختام الاجتماع، الذى عقد فى ولاية بصحار، تطرق السلطان قابوس إلى عدد من الجوانب التى تهم الوطن والمواطنين وأسدى توجيهاته إلى كافة مؤسسات الدولة بمواصلة الجهود تحقيقا للأهداف المرجوة.