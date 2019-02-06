عمليات أمنية لاقتلاع فلول "داعش" غربي العراق

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© Sputnik . Rafael Daminov
وأضاف المركز بأنه تم إلقاء القبض على متهم بقضايا إرهابية بعد نصب كمين في النقطة الأمنية للمدخل الشرقي لمدينة الرمادي، مركز الأنبار، غرب البلاد.
وأكمل أن القوات الأمنية فجرت 64 عبوة ناسفة من مخلفات "داعش" الإرهابي، في منطقة البو دعلج، ورفع 11 عبوة أخرى، مع "جليكانين" "صفيحتين" سعة 20 لتر، في منطقة الشراع، بالمحافظة نفسها.
وعلى صعيد متصل، ألقت أجهزة الأمن القبض على متهم ينتحل صفة احد العناصر الأمنية، ويقوم بابتزاز أصحاب المحلات التجارية في قضاء الرمادي.
واختتم مركز الإعلام الأمني بالإشارة إلى عثور الأجهزة الأمنية، على 145 قنبلة هاون عيار 60 ملم من مخلفات "داعش" في منطقة 7 كيلو، غربي الرمادي، وقد تم التعامل مع المواد المضبوطة أصوليا.
وما زالت القوات العراقية مستمرة بعمليات التفتيش والمداهمات لضمان القضاء على فلول "داعش" الإرهابي، في محافظات نينوى، وكركوك التي تعتبر من أغنى مدن البلاد نفطيا، وكذلك في منطقة الحدود العراقية السورية، ومنع محاولات تسلل العناصر الإرهابية عبر الحدود من وإلى العراق.
وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي. لكن التنظيم يكرر بين وقت وآخر استهداف المناطق التي فقد السيطرة عليها، إلا أن القوات الأمنية تقوم بإحباط غالبية تلك العمليات وإيقاع خسائر بين عناصر التنظيم.
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