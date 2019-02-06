مقتل جنديين سودانيين برصاص "أنصار الله" شمال غربي اليمن

وذكرت قناة "المسيرة"، التابعة للجماعة، أنه "لقي عدد من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي مصرعهم وجرح آخرون، اليوم الأربعاء، في عمليات متفرقة للجيش واللجان الشعبية في جبهات الداخل والحدود".

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ونقلت عن مصدر عسكري قوله "إن وحدة القناصة تمكنت من قنص اثنين مرتزقة سودانيين شمال صحراء ميدي".

وتابعت "في مأرب قتل 3 مرتزقة وأصيب اثنان آخران إثر انفجار لغمين بهم في جبهة نجد العتق بمديرية صرواح".

"وفي جبهة الحدود دمر المجاهدون جرافة عسكرية لمرتزقة العدوان بصاروخ موجه في قرية شليلة جنوب جبل النار قبالة جيزان".

وتقود السعودية تحالفا عسكريا عربيا في اليمن ينفذ منذ 26 مارس/ آذار 2015 عمليات لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في يناير/ كانون الثاني من العام ذاته.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75% من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.