فيديو تحرش بفتيات في السعودية... والسلطات تتدخل

ودفع هذا الفيديو إمارة مكة للتصرف واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذه الواقعة.

ونشرت الإمارة بيانا، على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، على لسان المتحدث الإعلامي بشرطة مكة، قوله: "تعرضت مجموعة من الفتيات للتحرش من قبل مجموعة من الأشخاص بجوار سوق جوري مول بمحافظة الطائف، وبمتابعة الجريمة والبحث والاستدلال عن مرتكبيها، تم بتوفيق الله تحديد هويتهم والقبض عليهم".

وتابع المتحدث في البيان: "عددهم أربعة سعوديين في العقد الثالث من العمر حيث جرى إيقافهم ومباشرة الإجراءات النظامية".

وأردف: "وشرطة مكة المكرمة إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها".