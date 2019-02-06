مصر تتسلم الدفعة قبل الأخيرة من قرض صندوق النقد الدولي

ونقلت وكالة أنباء "الشرق الأوسط" الرسمية عن مصدر مسؤول القول إن "مصر تسلمت الدفعة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة ملياري دولار مساء أمس بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق، والذي أشاد بالتقدم الذي تحرزه مصر في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي".

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وأشار المصدر إلى أن "الدفعة الجديدة من قرض صندوق النقد ستستخدم في دعم الموازنة العامة للدولة، وسيكون لها انعكاسات إيجابية على الاحتياطي النقدي".

وكان صندوق النقد الدولي قد أعلن، أمس، موافقته على الشريحة الخامسة من قرض موجه لمصر تبلغ قيمتها 2 مليار دولار، وبحسب بيان وزارة المالية.

وذكر البيان "أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية عن موافقة صندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولى بقيمة 2 مليار دولار، وذلك باجتماعات الصندوق التي تم عقدها اليوم في واشنطن".

وأوضح الوزير، وفقا للبيان، "أنه من المتوقع حصول مصر على قيمة الشريحة الخامسة لتدخل الخزانة العامة للدولة خلال الأيام القادمة، وبذلك تكون مصر قد تسلمت 10 مليار دولار من إجمالي قيمة قرض الصندوق والمقدر بـ 12 مليار دولار على 3 سنوات".