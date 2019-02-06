رئيس الوزراء الإيطالي يصل العراق ويلتقي عبد المهدي

بغداد / علي جواد / الخليج 365

وصّل رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبيه كونتي، الأربعاء، إلى العراق في إطار زيارة رسمية معلنة.

وقال مصدر في وزارة الخارجية العراقية، لـ"الاناضول"، إن "رئيس الوزراء الايطالي وصل اليوم إلى مطار بغداد الدولي على متن طائرة خاصة".

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم الاشارة لاسمه كونه غير مخول بالتصريح للإعلام، أن "رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي استقبل نظيره الايطالي رسميا في المنطقة الخضراء المحصنة أمنيا وسط بغداد"، دون تقديم تفاصيل بشأن فحوى اللقاء.

ولفت إلى أن "رئيس الوزراء الايطالي سيلتقي أيضا رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، ثم يجري زيارة لإقليم شمال العراق للقاء المسؤولين هناك".

ولم يذكر المصدر مدة الزيارة وما إذا كانت ستتضمن أم لا زيارة إلى القوات الإيطالية في العراق، الذين يبلغ تعدادهم 1500 عسكريا تقول روما إن مهامهم مقتصرة على تدريب القوات العراقية، وتقديم المشورة العسكرية‎‎.

كانت وزيرة الدفاع الايطالية اليزابيتا ترينتا أجرت زيارة رسمية إلى العراق، في أكتوبر/تشرين الاول الماضي، وأكدت لـ"عبد المهدي" وقوف بلادها إلى جانب الحكومة العراقية الجديدة في مواجهة التحديات والمسؤوليات.

وإيطاليا هو أحد أعضاء التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم "داعش" في العراق وسوريا.

