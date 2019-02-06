ليبيا ... قوات تابعة لـ"الوفاق" تتجه لحقل الشرارة النفطي‎

وليد عبد الله / الخليج 365

تتجه قوة من حرس المنشآت النفطية التابعة لحكومة "الوفاق الوطني" الليبية إلى حقل الشرارة النفطي جنوبي البلاد، المتوقف عن العمل منذ أكثر من شهر.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها آمر المنطقة العسكرية الغربية، اللواء أسامة الجويلي، لقناة "ليبيا الأحرار" (خاصة).

وقال الجويلي إنّ "قوة حرس المنشآت النفطية توجهت إلى حقل الشرارة النفطي، بعد التنسيق مع أمر حرس المنشاءات النفطية التابعة لحكومة الوفاق لمساندة القوة الموجودة لتأمينه".

من جانبه، قال مصدر من "الكتيبة 30" التابعة لـ"الوفاق"، والمكلفة بحماية الحقل، للأناضول، إن القوة لم تصل حقل الشرارة بعد، وإنما وصلت، مساء الثلاثاء، إلى بلدة إدري الشاطي على بعد نحو 120 كم من مدينة أوباري (جنوب). وتبعد أوباري عن حقل الشرارة بنحو 60 كم.

ومساء الثلاثاء، أدان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليًا، التصعيد العسكري في بعض مناطق الجنوب.

يأتي ذلك ردًا على عمليات عسكرية تنفذها، منذ أكثر من أسبوعين، قوات خليفة حفتر، المسيطرة على الشرق الليبي، ضد من وصفتهم بـ"عصابات التهريب، والمعارضة التشادية"، جنوبي ليبيا.

ودعا المجلس الرئاسي، في بيان، إلى "الوقف الفوري لمثل هذه الأفعال؛ حفاظًا على السلم الأهلي، وحقنًا للدماء".

وطالب المجلس بأن "تسود لغة العقل والحكمة، وأن تتوقف هذه الأعمال التي تحبط آمال الليبيين في تحقيق الاستقرار".

من جهته، قال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، باليوم نفسه، في أول تعليق من حكومة الوفاق، على العمليات العسكرية: "لن نسمح بأن يصبح الجنوب ساحة لتصفية الحسابات السياسية، أو مدخلًا للفتنة بين المكونات التي تشكل نسيجه الاجتماعي".

ومنذ سنوات تعاني ليبيا، الغنية بالنفط، من صراع على الشرعية والسلطة، يتركز حاليا بين حكومة الوفاق في العاصمة طرابلس (غرب) وحفتر، المدعوم من مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق (شرق) .