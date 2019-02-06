الرياض / الخليج 365

أعلنت السعودية، الأربعاء، نجاح إطلاق القمر الصناعي الأول للاتصالات (SGS1) من مركز "جويانا الفرنسي" للفضاء. وأوردت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) عن مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية (حكومي) أن وزن القمر الصناعي يبلغ 6.5 أطنان، وسيدوم عمره أكثر من 20 عاما؛ إذ سيؤمن اتصالات فضائية ذات سرعات عالية. وسيقدم القمر خدمات الاتصالات بمواصفات متطورة، لاستخدامها من قبل القطاعات الحكومية، وبمواصفات تجارية لبقية مناطق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا وأجزاء كبيرة من إفريقيا وآسيا الوسطى. وحسب (واس)، تم تطوير القمر الصناعي بمشاركة سعودية أمريكية، من خلال مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، وشركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية. ويوفر القمر الصناعي السعودي الأول للاتصالات، خدمات اتصالات انطاق العريض والاتصال الآمن، وتوفير خدمات الاتصالات للمناطق النائية.

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تعلن نجاح إطلاق أول أقمارها للاتصالات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.