شكرا لقرائتكم خبر عن شجاعة معلمتين تنقذ طالبات في مدرسة بتبوك.. هذا ما حدث والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تدخلت معلمتان في الوقت المناسب لإنقاذ طالبات إحدى المدارس في مركز بئر هرماس بمنطقة تبوك، بعدما نشب حريق بمطبخ المدرسة.

وأوضحت المعلمتان بمجمع الثانوية الأولى والمتوسطة الثانية أميرة العطوي ومنيفة العنزي، أن الحريق حدث في الحصة الثالثة وسمعتا استغاثات المعلمات والطالبات ثم انطلقتا نحو موقع الحريق مباشرة.

وأضافت المعلمتان أنه تبيّن أن الحريق نشب؛ بسبب شرارة خرجت من سخان المياه في المطبخ، لتقوما بإغلاق المكبس الكهربائي وإطفائه باستخدام طفاية الحريق والسيطرة عليه.

من جانبه، قال المتحدث الرسمي لتعليم تبوك علي القرني، إن الحادثة بسيطة وتمت السيطرة عليها دون إصابات تذكر، مقدماً شكره للمعلمتين على تصرفهما السليم.