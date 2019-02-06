شكرا لقرائتكم خبر عن «أبل» تبدأ بيع نسخ مجددة من «آيفون إكس».. إليك السعر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

بدأت شركة أبل أمس الاثنين بيع نسخ مجددة من هاتفها الذكي الأشهر في 2017 “آي فون إكس” على متجرها الإلكتروني، وذلك للمرة الأولى منذ طرحه للبيع في نوفمبر 2017.

ويمكن الحصول على النسخ المجددة من هاتف الهاتف في قسم “عروض مميزة” على الصفحة الرئيسية لـ “المعاد التجديد المعتمد” Certified Refurbished بمتجر آبل الإلكتروني apple.com.

وتتوفر النسخ المفتوحة من هاتف “آي فون إكس” باللونين الرمادي والفضي بسعة 64 غيغابايت، و256 غيغابايت بـ 769، و899 دولاراً أمريكياً، على التوالي في الولايات المتحدة.

وللمقارنة تتوفر النسخ الجديدة الهاتف لذات السعة بـ 999 دولاراً أمريكياً، و 1149 دولاراً أمريكياً.

يُشار إلى أن هذه النسخ المجددة متوفرة أيضاً في المملكة المتحدة، بـ 769 جنيهاً إسترلينياً لسعة 64 غيغابايت، و 899 جنيهاً إسترلينياً لـ 256 غيغابايت.

ويُشار أيضاً إلى أن أبل بدأت أيضاً في بيع نسخ مجددة من هاتفي “آي فون 8” و “آي فون 8 بلس”، منذ نوفمبر الماضي.