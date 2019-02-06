"الأرصاد" تحذر: انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة غدا وأمطار رعدية

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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا، وتوقعت انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على شمال البلاد ليسود طقس معتدل شمالا حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على أغلب الأنحاء، تكون رعدية أحيانا وتصل لحد السيول على مناطق من سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.
والرياح معتدلة أغلبها شمالية غربية، تنشط على أقصى الغرب تكون مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على غرب البحر المتوسط مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك. © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press
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