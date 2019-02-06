“لورين عيسى” تنتصر على الارهاب بمسحوقها الاسود

الخليج - حسن القبيسي

كرمت محافظة اربيل المخرجة لورين عيسى لجهودها الحثيثة في محاربة الارهاب ونجاحها و تميزها في هذا المهرجانوتم تكريمها من محافظة اربيل ضمن كبار الشخصيات الموجودة بمهرجان السينما ضد الارهاب

كما حصدت المخرجة لورين عيسى جائزة التنويه الخاص من مهرجان السينما ضد الارهاب والتي اقيمت في اربيل في عن فيلمها المسحوق الاسود .

وكان المهرجان قد بدأ اعماله في الاول من شباط الحالي في اربيل بمشاركة اكثر من اربعين فيلما كورديا وعراقيا وعربيا، كما شهد المهرجان ولاول مرة مشاركة افلام لمخرجين شباب ومبتدئين بالاضافة الى افلام انيميشن من مخرجين اكراد وعراقيين.

وشهد حفل الختام لهذا المهرجان توزيع العديد من الجوائز للافلام المشاركة ، حيث كانت جائزة التنويه من نصيب المخرجة لورين عيسى المقيمة في المملكة العربية السعودية عن فيلمها المسحوق الاسود والذي انتج بكادر سعودي شاب ووجوه جديدة واعدة .

واعربت عيسى ان هذا العمل ياكد بان المملكة العربية السعودية ضد الارهابكما اعربت عن سعادتها لاستلام هذه الجائزة مبينة انها تقدم هذا التكريم لكل من ساهم في هذا العمل وتحديدا المملكة العربية السعودية وبانها ستستمر في مكافحة الارهاب وخدمة الانسانية التي لاتعرف اية هوية اخرى .

يذكر ان هذا المهرجان يقام سنويا في اربيل تزامنا مع ذكرة حادثة الاول من شباط/فبراير 2004 حيث فجر ارهابيان نفسيهما في مقري الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني باربيل وفي اولى ايام عيد الاضحى المبارك.

كما كرمت محافظة اربيل الفنانة لورين عيسى لجهودها الحثيثة في محاربة الارهاب والوقوف بوجه كل المحاولات التي تستهدف النيل من الانسانية