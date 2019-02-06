بالفيديو.. إطلاق القمر الاصطناعي السعودي الأول للاتصالات “SGS1”‏

أطلقت السعودية الثلاثاء، القمر الاصطناعي السعودي الأول للاتصالات “SGS1”.

وحسب تقارير سعودية، أطلق القمر من قبل مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، القمر السعودي الأول للاتصالات SGS1، وذلك من قاعدة كورو في إقليم غويانا الفرنسية (شمال أمريكا الجنوبية). وسيجري تشغيله والتحكم به من خلال محطات أرضية داخل المملكة.

ويساهم القمر الاصطناعي الأول للاتصالات في تقديم تطبيقات متعددة تشمل اتصالات النقل التلفزيوني والهاتف والإنترنت والاتصالات العسكرية الآمنة وتوفير الاتصالات للمناطق شبه النائية والمناطق المنكوبة، وهو أول قمر للاتصالات الفضائية تملكه للمملكة بالكامل.

وتعاونت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية مع شركة لوكهيد لإطلاق القمر الاصطناعي، والذي تضمن تدريب عدد من المهندسين على عمليات التصنيع والاختبارات لأقمار الاتصالات، ليكون كامل الكادر العامل في مشاريع الأقمار الصناعية من الكوادر السعودية المتميزة من شباب وشابات الوطن؛ إذ يتم تدعيم الكوادر بعناصر جديدة بنسبة 5-10% سنويًّا.

وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قد اطلع على مراحل تصنيع القمر خلال زيارته الأخيرة لأمريكا ووقع على القمر بعبارة “فوق عام السحب”.

ويعتبر القمر رقم “16” الذي من الأقمار التي أطلقتها مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، كما شاركت في مهمة لاستكشاف الجانب المظلم من القمر مع الجانب الصيني.

وبهذه المناسبة أوض وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، أن هذا الإنجاز الوطني يعد نتاجًا للدعم الكبير الذي يحظى به قطاع البحث والتطوير في المملكة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهدهيأتي إطلاقه تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى توطين التقنيات الاستراتيجية في المملكة، وزيادة المحتوى المحلي، وتمكين الشباب السعودي من العمل على التقنيات المتقدمة في مجال تطوير وتصنيع الأقمار الصناعية.

من جانبه أشاد نائب الرئيس التنفيذي لشركة لوكهيد مارتن الدولية، ريتشارد إدواردز، بالعلاقات الاستراتيجية التي تربط الشركة بالمملكة العربية السعودية.

وقال: يأتي نجاح إطلاق هذا القمر الصناعي كخطوة مهمة في علاقاتنا مع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية والمملكة العربية السعودية، وهي علاقات قائمة على الابتكار والعلوم والتقنية وتنمية الموارد البشرية ” .

وتضمن القمر السعودي للاتصالات الذي جرى تطويره بالتعاون مع شركة لوكهيد مارتن ، تأهيل عدداً من المهندسين السعوديين وفق المعايير التي تعتمدها الشركة لمنسوبيها في جميع مراحل التصنيع والاختبار، بهدف نقل خبرات التصنيع والاختبارات الخاصة بتقنيات الأقمار الصناعية الضخمة والمخصصة للاتصالات الفضائية في المدار الثابت.

ويهدف القمر إلى تأمين اتصالات فضائية ذات سرعات عالية على نطاق Ka-Band كخطة استراتيجية وطنية لتلبية احتياجات المملكة، وتقديم خدمات الاتصالات بمواصفات متطورة لاستخدامها من قبل القطاعات الحكومية، وبمواصفات تجارية لبقية مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا وأجزاء كبيرة من أفريقيا وآسيا الوسطى، كما يهدف إلى تطوير القدرات المحلية والموارد البشرية وخلق فرص عمل في مجال صناعة الفضاء.