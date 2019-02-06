الحوثي: تصريحات الإدارة الأمريكية فضيحة استخباراتية

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القاهرة — سبوتنيك. وقال الحوثي وهو رئيس اللجنة الثورية العليا في "أنصار الله" في بيان، بثته قناة المسيرة الناطقة باسم الجماعة: "تصريح القيادة العسكرية الأمريكية عن السلاح الأمريكي غير مقنع، كونها أعلنت رسميا مشاركتها في العدوان على اليمن".

وأضاف: "إعلان القيادة العسكرية الأمريكية عن وصول جميع الأسلحة في اليمن إلى أطراف أخرى أمر غير جديد عليها، وتدلل بإعلانها هذا على أنها فقط تخفف وقع الصدمة على الرأي العام الأمريكي الرافض للحرب".

وتابع: "العالم أجمع يدرك الموقف الأمريكي الواضح الرافض لإيقاف الحرب، والداعم لاستمرارها".

واستطرد:

الدلائل كثيرة على انتهاك القانون الإنساني والدولي، وصرّحت الأمم المتحدة بالبعض منها، وحدّدتها بخمسة آلاف انتهاك.

واعتبر رئيس الثورية العليا أن "التصريحات الأمريكية فضيحة استخباراتية إن صحت، ودليل على أن واشنطن لا تملك آلية للرقابة على أسلحتها".

وأشار إلى "أن تسليم أمريكا السلاح دون قيود، يسقط حقها في الرقابة على الدول المصنعة للسلاح".

وكان قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال جوزيف فوتيل، قال في تصريحات خلال جلسة استماع أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكي، إن الولايات المتحدة لم تخول السعودية والإمارات بيع أو إيصال السلاح لطرف ثالث في اليمن، وذلك في رده على تقارير بشأن وصول أسلحة أمريكية لـ (تنظيم القاعدة — المحظور في روسيا والعديد من الدول الاخرى) والحوثيين في اليمن.