شكرا لقرائتكم «طالبان» تقتحم قاعدة للجيش الأفغاني وتحاور معارضين لغني في موسكو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - كابول - أ ب، رويترز، أ ف ب - | منذ ساعتين في 6 فبراير 2019 - اخر تحديث في 6 فبراير 2019 / 01:54

استبقت حركة «طالبان» محادثات في موسكو مع معارضين للرئيس الأفغاني أشرف غني، وشنّت أمس هجوماً على قاعدة للجيش في إقليم قندوز شمال البلاد، أسفر عن مقتل 26 من أفراد قوات الأمن.



وقال محمد يوسف أيوبي، رئيس مجلس الإقليم، إن «طالبان» اقتحمت القاعدة فجراً وقتلت 23 جندياً و3 شرطيين. وأعلن جرح 12 جندياً، مشيراً الى أن الهجوم استمر لأكثر من ساعتين حتى وصلت تعزيزات إلى القاعدة المحاصرة. وأضاف: «يوماً بعد يوم يزداد الوضع الأمني سوءاً في قندوز وحولها». ولفت الى مخاوف من أن تسقط مجدداً في يد الحركة، كما حصل لفترة وجيزة عامَي 2015 و2016.

وأعلن الناطق باسم «طالبان» ذبيح الله مجاهد أن الحركة شنّت الهجوم، مشيراً الى أن مسلحيها اجتازوا 3 حواجز للشرطة خلاله.

وكان مسؤولون أفغان أعلنوا أمس أن هجومين آخرين شنّتهما «طالبان» شمال البلاد، أوقعا 21 قتيلاً، بينهم 11 شرطياً.

وجاءت الهجمات قبل ساعات من اجتماعات في موسكو بدأها ممثلون للحركة مع شخصيات أفغانية بارزة معارضة لغني، بينها الرئيس السابق حميد كارزاي، علماً أن «طالبان» ترفض التفاوض مع الحكومة، إذ تعتبرها دمية أميركية.

وأعلنت الحركة أن المحادثات التي تستضيفها مجموعة من الجالية الأفغانية، ستتطرّق إلى «إنهاء الاحتلال والسلام الدائم في الوطن الأمّ وإقامة نظام حكم إسلامي أفغاني». وقال ذبيح الله مجاهد إن المحادثات ستشهد «فتح قنوات نحو التوصّل إلى تفاهم» مع القادة الأفغان خارج الحكومة.

كذلك أقصي غني عن اللقاءات التي أجرتها «طالبان» مع الولايات المتحدة، وأعلن الجانبان أنها حققت «تقدّماً». لكن الرئيس الأفغاني شدد على أنه «لن يستسلم لاتفاق سلام موقت»، فيما اتهم حليفه أمر الله صالح الشخصيات المشاركة في محادثات موسكو بـ «استجداء الإرهابيين»، معتبراً أن «التبسّم في وجه العدو هو ضربة للروح الوطنية».

أما الرئيس التنفيذي لأفغانستان عبدالله عبدالله فلفت إلى أن «أي محادثات سلام متعلقة» ببلاده «يجب أن تجري تحت مظلة حكومتها».

الى ذلك، حذر مكتب المفتش الأميركي العام الخاص بإعادة إعمار أفغانستان، من أن الولايات المتحدة تجازف بتسليم كابول مروحيات من طراز «بلاك هوك»، فيما أن سلاح الجوّ الأفغاني لا يملك طيارين لقيادة هذه المروحيات ولا مهندسين لصيانتها.