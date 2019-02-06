شكرا لقرائتكم الخارجية الفلسطينية: الإعدامات الميدانية تضع صدقية «الجنائية» أمام اختبار جدّي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القدس المحتلة - أ ف ب، رويترز | منذ ساعتين في 6 فبراير 2019 - اخر تحديث في 5 فبراير 2019 / 22:55

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إن الإعدامات الميدانية التي تنفذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، تضع المحكمة الجنائية الدولية وصدقيتها أمام اختبار حقيقي. فيما قُتل فلسطيني وأصيب آخر بنيران الجنود الإسرائيليين عند حاجز عسكري في شمال الضفة الغربية المحتلة.



وأفادت الخارجية في بيان صحافي أمس «بأنه في الوقت الذي شيع به أبناء الشعب الفلسطيني في غزة جثمان الشهيد أحمد أبو جبل الذي استشهد خلال مشاركته في المسيرة البحرية الأسبوعية، أقدمت قوات الاحتلال على ارتكاب جريمة إعدام ميداني بشعة قرب حاجز الجلمة استشهد جرائها الشاب عبد الله طوالبة من قرية الجلمة، وإصابة الشاب عمر أبو حنانة من قرية عرانة، وحاول الاحتلال تغليف جريمته والتغطية عليها عبر نسج واختلاق روايات كاذبة في تناقض واضح كشف زيفها العديد من الشهود، الذين أكدوا بدورهم أن عملية الإعدام تمت بدم بارد ومن دون أن يشكل الشهيد عبدالله ورفيقه عمر أي خطر على جنود الاحتلال.

ودانت الخارجية بأشد العبارات جرائم الإعدام التي ترتكبها قوات الاحتلال وأجهزته المختلفة سواء بحق أبناء شعبنا المشاركين في المسيرات السلمية على حدود قطاع غزة، وأكدت أنها تنظر بخطورة بالغة لردود الفعل الدولية الباهتة تجاه جرائم الاعدامات الميدانية واستباحة حياة الفلسطينيين، وتطالب المحكمة الجنائية الدولية بسرعة فتح تحقيق رسمي بجرائم الاحتلال وانتهاكاته الجسيمة للقانون الدولي ومبادئ حقوق الانسان.