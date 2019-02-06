شكرا لقرائتكم إيران تموّل إنفاقها العسكري من صندوق التنمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - طهران، بروكسيل - أ ب، رويترز، أ ف ب | منذ ساعتين في 6 فبراير 2019 - اخر تحديث في 6 فبراير 2019 / 01:55

أعلن النائب الإيراني محمود نكهبان سلامي أن المرشد علي خامنئي قرّر سحب 1.5 بليون دولار من صندوق التنمية الوطنية، لـ«تعزيز» القطاع الدفاعي في البلاد.



وأشار سلامي إلى أن قرار خامنئي أُعلِن الاثنين خلال المراجعة النهائية لموازنة السنة المقبلة التي تبدأ في 21 آذار (مارس) 2019.

صندوق التنمية الوطنية، المعروف أيضاً باسم صندوق العملة الصعبة، أنشئ مطلع القرن العشرين لتوفير إيرادات من صادرات النفط، بوصفها مدخرات دائمة للأجيال المقبلة في إيران. ولكن بعد الموجة الأولى للعقوبات الدولية التي ضربت طهران عام 2011، سحبت حكومة الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد أموالاً من الصندوق، واستمرّ هذا الاتجاه خلال عهد حسن روحاني.

ومع مناقشة موازنة السنة المقبلة، بات واضحاً أن إيران لا تستطيع تحمّل زيادة موازنتها العسكرية، فاتخذ خامنئي قراراً بسحب أموال من الصندوق.

تزامن ذلك مع إعلان النائب الإيراني رسول خضري أن الموازنة المعلنة لا تتناسب مع معدل التضخم، مشيراً إلى أنه يتراوح بين 70 و80 في المئة. وتابع: «ليس لدى الحكومة والبرلمان أي برامج للسنة المقبلة. نتضرّر الآن من سوء الإدارة الداخلية أكثر من العقوبات الخارجية و(سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب)».

وكان الاتحاد الأوروبي أقرّ الاثنين تشكيل آلية خاصة للتجارة مع إيران، تتيح الالتفاف على العقوبات الأميركية. وأشار إلى أن هذه الآلية التي تُعرف بـ«إنستيكس»، «ستقدّم دعماً للتجار الأوروبيين الذين يجرون مبادلات تجارية شرعية مع إيران، طبقاً للقانون الأوروبي والقرار الدولي الرقم 2231». وأوضح مصدر أوروبي أن ذلك سيستغرق وقتاً، لأن الآلية الإيرانية «يجب ألا تكون لديها أي صلة بالمصرف المركزي الإيراني الخاضع لعقوبات أميركية، وأن تحترم القواعد الدولية ضد تبييض الأموال وتمويل الإرهاب».

ودان الاتحاد أيضاً «تقديم إيران دعماً عسكرياً ومالياً وسياسياً لجهات غير حكومية في سورية ولبنان»، معرباً عن «قلق كبير» لانتشار قوات إيرانية في سورية. كما أبدى «قلقاً عميقاً» من البرنامج الصاروخي الذي تطوّره طهران، وزاد: «تواصل إيران جهوداً لزيادة مدى صواريخها ودقتها، إلى جانب زيادة عدد الاختبارات وعمليات الإطلاق. هذه النشاطات تعمّق الارتياب وتساهم في زعزعة الاستقرار الإقليمي». وحضّ طهران على إنهاء «فوري لهذا السلوك غير المقبول».

في المقابل، شددت الخارجية الإيرانية على أن البرنامج الصاروخي للبلاد مخصّص لـ«الدفاع والردع»، ونصحت الدول الأوروبية بـ«تبنّي رؤية واقعية» وبـ«عدم التأثر بعناصر معارِضة للسلام». واعتبرت أن «توجيه اتهامات صريحة لإيران، ليس بنّاءً وعقيماً ولا يتماشى مع الأمن الإقليمي والمصالح الفعلية لأوروبا». وتطرّقت الوزارة إلى تحذير الاتحاد من أنه لن يتهاون مع خطط اغتيال إيرانية على أراضيه، ورفضت «إثارة اتهامات جوفاء بلا أساس، فيما هناك جماعات إرهابية وإجرامية معروفة حرة في أوروبا»، علماً أن معارضاً إيرانياً مقيماً في برلين أبلغ الشرطة الألمانية أن 3 رجال نادوا عليه باسمه ووجّهوا إليه تهديدات باللغة بالفارسية، قبل أن يضربوه ويركلوه، ما أدى الى إصابته بجروح طفيفة.

ورحّبت الوزارة بآلية «إنستيكس»، مستدركة أنها «متأخرة وغير كافية». ورفضت الربط بين تطبيق الآلية بـ«شروط» «مجموعة العمل المالي» (فاتف) في شأن مكافحة تمويل الإرهاب وتبييض الأموال. إلى ذلك، شكا وزير النفط الإيراني بيجن نامدار زنغنه من أن «أي دولة أوروبية لا تشتري نفطاً» من بلاده، باستثناء تركيا. وأضاف: «اليونان وإيطاليا حصلتا على استثناءات من أميركا، لكنهما لا تشتريان نفطاً إيرانياً ولا تردّان على استفساراتنا» في هذا الصدد. واعتبر أن العقوبات الأميركية المفروضة على طهران أشد صعوبة من الحرب الإيرانية - العراقية (1980-1988)، مستدركاً أن بلاده لن تسمح للولايات المتحدة بوقف صادراتها النفطية.