شكرا لقرائتكم "التباس" يرافق إزالة البلوكات أمام "الداخلية" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 8 ساعات في 5 فبراير 2019 - اخر تحديث في 5 فبراير 2019 / 19:21

بدأت صباح اليوم ورشة أمام وزارة الداخلية اللبنانية في الصنائع لازالة البلوكات الاسمنتية التي كانت موضوعة امام المدخل الرئيس، وتسهيلا لحركة مرور المواطنين.



وبعد انتشار خبر قيام وزيرة الداخلية والبلديات ريّا الحسن بإزالة المجسمات الإسمنتية الموضوعة بالقرب من مبنى الوزارة في الصنائع، والإشادة بها من قبل عددٍ من السياسيّين والناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً من مناصرين لتيار "المستقبل"، على اعتبار أن "الخطوة تخدم المواطنين جميعاً من دون استثناء، أصدر المكتب الإعلامي للوزير السابق نهاد المشنوق بياناً أوضح فيه أنه "صباح اليوم طلب من المسؤولين الأمنيين في وزارة الداخلية إزالة الحواجز الإسمنتية من أمام مبنى الوزارة، وذلك لانتفاء الأسباب الأمنية التي لها علاقة بتهديدات تتعلّق بالمرحلة السابقة، وملفّ مكافحة الإرهاب الذي خاضه منذ خمس سنوات".

ولفت إلى أنه "معروف ان ظهر غد ستتم عملية التسلّيم والتسلم بين المشنوق والحسن، في وزارة الداخلية"، في إشارة الى أن الحسن لم تتسلم بعد وزارتها لتصدر مثل هذا القرار.