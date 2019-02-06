شكرا لقرائتكم سلام من دار الفتوى: لن تنهض حكومة وفي داخلها متاريس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 9 ساعات في 5 فبراير 2019 - اخر تحديث في 5 فبراير 2019 / 19:11

اعتبر الرئيس السابق للحكومة اللبنانية تمام سلام "ان المشوار بعد تشكيل الحكومة ليس سهلا، التحديات كبيرة والاستحقاقات اكبر، وبالتالي نحن بحاجة إلى تضافر جهود كل الناس في سبيل تعزيز مكانة اللبنانيين، والسعي إلى مساعدتهم لمواجهة كل الاستحقاقات"، املاً في "ان نكون قد انتقلنا إلى مرحلة إيجابية وبنّاءة، لننجح جميعا بالتعويض عن كل الضرر الذي اصاب البلد في الفترة الماضية".



التقى مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، في دار الفتوى، الرئيس سلام الذي قال: "اليوم، وبعد مرورنا بمرحلة صعبة جداً دامت اشهراً طويلة تخللها الكثير من العثرات والمطبات والضرر والأذى للبلد والناس، خصوصا ما يتعلق بالوضعين الاقتصادي والمالي وبصدقية الدولة ومكانتها، نستطيع القول، اخيراً اتى الفرج وتم تشكيل حكومة جديدة. وبالتالي نتمنى لهذه الحكومة ولرئيسها بالذات الذي تحمّل الكثير في هذه الفترة، ان يمضوا في معالجة الأمور وفي إعادة الثقة بالبلد وبمكانة لبنان".

وعن السجالات السياسية بين الوزراء في الحكومة الواحدة وقبل نيل الثقة، أجاب: "السجالات القائمة في البلد بين الوزراء وبين السياسيين بشكل عام ليست جديدة، فهي جزء من الفولكلور السياسي في البلد، فإذا كنا نطمح ونتطلع إلى مرحلة بناء وإخراج لبنان من مآزقه ومواجهة التحديات، فمن المؤكد ان هذا النوع من الفولكلور مُزعج ومُسيء، ولا يساعد على النهوض بالبلد. لذا نتمنى على الجميع الا يقصّروا في اتخاذ المواقف السياسية التي يجدون فيها فائدة لهذا البلد ومستقبله وللبنانيين. عليهم الا يذهبوا إلى اماكن تشكّل خطراً على البلد، خصوصا واننا نسمع الكثير من المواقف التي تأخذ بعداً فوقيا وقاسيا".

اضاف: "بعض هذه المواقف يُثير نزاعا حاداً، ويصوّر الأمور للناس والبلد، وكأن الإنجاز الذي تم بتشكيل الحكومة هو ايضا عرضة للإضعاف والتراجع، وبالتالي، لن نحصد إلا مزيداً من السوء والضرر على البلد. تمنياتي للجميع، ولن اسمي، ان يعتنوا في هذه المرحلة بمواقفهم السياسية، لتصب كلها في ما نحتاجه من وحدة صف في مواجهة التحديات". وقال: "كل سجال من هذا النوع الذي يذهب في بعض الأحيان إلى التبجح والعنتريات وبعض الأحيان الأخرى إلى وضع العصي في الدواليب وإيجاد العراقيل، كل ذلك قد يضعف الحكومة حتى قبل ان تمضي في سبيل ادائها، والقيام بدورها اللازم".

وأمل سلام "الانتهاء من وضع البيان الوزاري، والدعوة لجلسات ثقة كي تكون الأمور افضل، ولكي نمضي بهذه الثقة ونعطي الحكومة ما تستحق من دعم، وادعو ايضا الجميع إلى الهدوء وإلى عدم الذهاب إلى اماكن، قد تأتي كما قلت بالمزيد من الضرر".

"لتنطح لإبداء مواقـف لها علاقـة بـدور الحكومة لا يُسـاعد

وعن التضامن الوزاري، قال "لا يمكن لأي حكومة ان تنهض وتنجح في عملها إذا كان في داخلها متاريس او مناكفات. هناك اختلاف في الرأي، يناقش وينتهي إلى حلول ومخارج تعتمد من قبل كل الحكومة، وهناك ايضا ناطق باسم هذه الحكومة، بحسب الدستور هو رئيسها. وبالتالي، التنطح من هنا وهناك لإبداء مواقف لها علاقة بدور الحكومة او بالمهمات التي عليها القيام بها او بالمواقف التي تتخذ بعداً، لأن لها علاقة بقرارات حاسمة ومبرمة، قبل ان تتم مناقشتها في الحكومة، كل ذلك من المؤكد لا يُساعد. وبالتالي، فان التضامن الحكومي هو مفتاح نجاح هذه الحكومة في التصدي للكثير من المشكلات التي يعانيها البلد، والتي لن نخرج منها إذا ما تعثرت العلاقة بين الوزراء، واصبح مجلس الوزراء مكان خلاف، بدل ان يكون مكان اتفاق".